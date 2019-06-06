شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والننى يغيبان عن معسكر المنتخب فى برج العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخلف محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا منتخب مصر عن معسكر الفراعنة اليوم، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية. كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الثنائى حصل على إذن من الجهاز الفنى بعدم حضور المران اليوم، موضحًا أن موعد انضمامهما للمعسكر لم يتحدد بعد.

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