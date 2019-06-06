شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. من يكون ضحية القائمة الأفريقية داخل الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم قائمة الزمالك بالوقت الحالى 4 لاعبين أفارقة هم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز والثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب وهو عدد الأجانب المسموح بتواجده فى قائمة كل فريق. لمعرفة من سيكون ضحية الأفريقى الجديد داخل الزمالك؟.. اضغط هنا

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