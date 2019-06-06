شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن أحدث عرسان الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم صلاح محسن لاعب النادى الأهلى بحفل زفافه، فى أحد فنادق القاهرة، حيث أقام حفل الحنة أمس فى مسقط رأسه بالزقازيق.

وانضم صلاح محسن للأهلى قادما من إنبى، مقابل 39 مليون جنيه، فى أغلى صفقة فى الموسم الماضى.

ويلعب محسن فى مركز الهجوم، شارك فى 11 مباراة مع الفريق خلال الموسم بالدورى المصرى، وفى مباراتين فى بطولة دورى الأبطال، وسجل هدفان خلال مشاركته مع الفريق.



صلاح محسن بملابس الإحرام

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صلاح محسن و والدته



صلاح محسن يرقص وسط الأهل



صلاح محسن



لاعب الاهلى يذبح عجلا



لاعب الاهلى يرقص فى حفل الحنة