تقرير .. القبض على أحمد أحمد بتهمة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهاهمه بتهم تتعلق بالفساد.

ووفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.

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وكانت صحيفة "صحيفة NZZ" الألمانية، كشفت في الساعات الماضية عن التهم الموجهة لرئيس كاف بعد شكوى عمرو فهمي وهي منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الوطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

أما التهمة الثالثة، فكانت بشرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

وكان أحمد أحمد رد على هذه الاتهامات في وقت سابق، قائلاً :"جميع القرارات اتخذت بشفافية".

وتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي في باريس من أجل حضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي شهد بقاء جياني إينفانتينو على رأس الاتحاد الدولي بعد نجاحه بالتذكية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي اجتمع أمس الأربعاء في باريس من أجل حسم موقف مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ليصدر كاف قرارًا بإعادة المباراة على أن يعلن موعد ومكان اللقاء في وقت لاحق.