تطور جديد حول رحيل تريزيجيه من قاسم باشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخلا ناديي جالطة سراي وفنربخشة التركيين في صراع حول التعاقد مع الجناح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" والمحترف في صفوف قاسم باشا.

صحيفة "أصلان" التركية، كشفت في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن مدرب فنربخشة إرسون يانال يرغب في تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد من خلال التعاقد مع تريزيجيه.

في المقابل، يرغب فاتح تريم المدير الفني التركي لفريق جالطة سراي من الحصول على لاعب آخر من صفوف قاسم باشا بعد التعاقد مع السنغالي مباي دياني.

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وأوضحت الصحيفة أن انتقال تريزيجيه لصفوف جالطة سراي سيعزز من هجوم بطل الدوري التركي نظرًا للمستوى الذي يقدمه الدولي المصري مع فريقه خلال آخر موسمين.

وكشفت الصحيفة التركية، أن مسئولي من جانب إدارة جالطة سراي سيعقدوا محادثات مساء اليوم الخميس من أجل حسم صفقة تريزيجيه.

وكانت تقارير صحفية تركية وفرنسية أكدت مؤخرًا عن اقتراب تريزيجيه من الانتقال لصفوف أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها 10 ملايين يورو.

وشارك تريزيجيه البالغ من العمر 24 عامًا في 38 مباراة مع قاسم باشا خلال الموسم المنتهي نجح في خلالها أن يسجل تسعة أهداف ويساهم بعشر تمريرات حاسمة.