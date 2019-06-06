دانيال ستوريدج.. شكرًا على الرقصة الأخيرة!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

ينتظره زميلاه ريان بروستر وشاكيري، ليلحقوا بالفريق الذي توّج للتو بطلاً على أوروبا إلا أن دانيال ستوريدج يضع الكأس أرضًا ويؤدي رقصته الشهيرة أمام جماهير ليفربول عقب الفوز أمام توتنهام السبت الماضي، وكأنه يعلم أنها الرقصة الأخيرة!.. ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الاسانية، مدريد ـ 1 يونيو 2019.

يُقال أن البدايات لا تُنسى.. فما بالك إذا كانت رقصتك الأولى أمام الكبار؟، الإنجليزي دانيال ستوريدج أعلن سريعًا عن تواجده بصفوف ليفربول بهدف في أول مباراة له بقميص الريدز بعد 10 دقائق من مشاركته بمباراة مانشستر يونايتد موسم 2013/2014.

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إلا أنا "مُهاجم ليفربول الراقص" ـ صاحب الـ 29 عاما ـ لن يطرب جماهير الريدز مُجددًا؛ إدارة ناديه أعلنت الثلاثاء 4 يونيو 2019، رحيله رفقة الإسباني ألبيرتو مورينو عن صفوف الفريق.

"أعتقد أنه يستحق مكانًا بين عظماء الجيل الحالي لليفربول.. لقد جاء في وقت كان الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد وسجل أهدافًا مهمة للغاية.. هو أفضل المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي فيما يتعلق بإنهاء الكرة داخل الشباك"، يقول يورجن كلوب، المدير الفني للريدز في تصريحات للموقع الرسمي لناديه تعليقًا على رحيل ستوريدج.. 4 يونيو 2019.

فخلال 6 سنوات ـ هي أقصى مدى قضاها ستوريدج داخل جدران فريق لعب بألوانه ـ شارك مع ليفربول في 160 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 68 هدفًا وصنع 26 لزملائه بعد قدومه من صفوف تشيلسي في يناير 2013.

ستوريدج الذي خرج للإعارة 6 شهور موسم 2017-2018 لصفوف ويست بروميتش قبل أن يعود لليفربول الموسم المنصرم 2018-2019 لم يُعلن وجهته المقبلة بعد، لكنه ودع ناديه وزملائه والعاملين في كتيبة الريدز عبر حسابه بموقع انستجرام، كما وجه رسالة لجماهير الريدز جاءت: "أحبكم لقد جعلتموني أشعر بالترحيب واحضتنتوني بأذرع مفتوحة.. أصبحت رقصة ستوريدج مشهورة في آنفيلد ولن أنسى أبدًا أول مرة قمت بتنفيذها أمامكم".

ويرحل ستوريدج وستظل رقصته الأخيرة هي الأفضل له فحملت دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 14 موسم عن خزانة ليفربول.