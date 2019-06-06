رسمياً.. البرازيل تحدد موقف نيمار من كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، أن النجم نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده هذا الشهر، وذلك بسبب إصابة “خطرة” تعرض لها خلال مباراة ودية.

وأفاد الاتحاد في بيان أنه “بسبب خطورة إصابته، لن يتمكن نيمار من التعافي للمشاركة في كوبا أمريكا” التي تقام في البرازيل بين 14 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز).

وكان نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد خرج مصاباً في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس، في برازيليا، وانتهت بفوز منتخب بلاده 2-0.

وشوهد أغلى لاعب في العالم وقد لف كاحله الأيمن بكيس من الثلج، واحتاج إلى معاونة أفراد من الجهاز الطبي لمغادرة أرض الملعب بعد تعرضه للإصابة.