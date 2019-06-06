اخبار الرياضه

مهاجم طلائع الجيش على أبواب الزمالك في الموسم المقبل

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

وجاء قرار إدارة النادي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، حيث رحب خالد جلال، المدير الفنى للفريق بعودته فى حالة الفشل فى التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز.

وتألق مصطفى محمد مع الفريق العسكري طوال الموسم الجاري، وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم طلائع الجيش على أبواب الزمالك في الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا