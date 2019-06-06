مهاجم طلائع الجيش على أبواب الزمالك في الموسم المقبل

وجاء قرار إدارة النادي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، حيث رحب خالد جلال، المدير الفنى للفريق بعودته فى حالة الفشل فى التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز.

وتألق مصطفى محمد مع الفريق العسكري طوال الموسم الجاري، وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.