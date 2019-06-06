قائد الزمالك يهدد بالرحيل في الصيف وهذا هو رد خالد جلال

عقد حازم إمام، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، جلسة مع خالد جلال، المدير الفني للفريق، لمعرفة أسباب عدم المشاركة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود، إضافة إلى على عدم مشاركته فى المباريات الماضية، رغم جاهزيته الطبية والفنية.

وأكد إمام للمدير الفني أنه فى حال عدم احتياج الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، سيبحث عن فرصة أخرى خارج النادى، لرغبته في المشاركة بالمبارايات.

من جانبه، شدد المدير الفني للاعب أنه سيحصل على الفرصة كاملة خلال الفترة المقبلة، وأن الفريق يحتاج جهوده ولا نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.