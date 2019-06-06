ذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"الكاف"، تم القبض عليه في فرنسا، بسبب شبهة فساد. مزيد من التفاصيل بعد قليل ..



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رئيس الكاف في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.