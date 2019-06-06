ليفربول يتصارع مع كبار أوروبا من أجل ضم نجم ليل

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضم موهبة نادي ليل نيكولاس بيبي، من أجل تدعيم الخط الهجومي للريدز، بعد رحيل دانيل ستوريدج.

أشارت صحيفة "الليكيب" الفرنسية أن بيبي أقترب كثيرًا من الخروج نادي ليل، وأن المفاوضات

تسير سريعًا، حيث دخل ليفربول من الصفقة ويرغب بإتمامها أسرع وقت.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول أقترب بشدة من ضمه، بعدما قدم عرض بقيمة 80 مليون يورو، التي

يريديها النادي الفرنسي من أجله، مشيرة إلى كلوب قد يخسر محمد صلاح، حيث أنه يلعب في نفس المركز.

ويتصارع كبار أندية أوروبا من أجل ضم النجم الإيفواري بعد تألقه اللافت مع فريقه، حيث يرغب كل من باريس سان جيرمان، و بايرن ميونيخ وتشيلسي من أجل ضمه.