ليفربول يتصارع مع كبار أوروبا من أجل ضم نجم ليل

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضم موهبة نادي ليل نيكولاس بيبي، من أجل تدعيم الخط الهجومي للريدز، بعد رحيل دانيل ستوريدج.
أشارت صحيفة "الليكيب" الفرنسية أن بيبي أقترب كثيرًا من الخروج نادي ليل، وأن المفاوضاتتسير سريعًا، حيث دخل ليفربول من الصفقة ويرغب بإتمامها أسرع وقت.
وأضافت الصحيفة أن ليفربول أقترب بشدة من ضمه، بعدما قدم عرض بقيمة 80 مليون يورو، التي
ويتصارع كبار أندية أوروبا من أجل ضم النجم الإيفواري بعد تألقه اللافت مع فريقه، حيث يرغب كل من باريس سان جيرمان، و بايرن ميونيخ وتشيلسي من أجل ضمه.
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