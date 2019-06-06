وزير الرياضة يصرف مكافآت مميزة لمنتخب رفع الأثقال للشباب

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرف مكافآت مميزة لمنتخب رفع الأثقال بعد الحصول على ميداليات ذهبية في كأس العالم للشباب التي أقيمت بأستراليا. للشباب التي أقيمت بأستراليا. وأشاد صبحي بمنتخب الشباب لرفع الأثقال بعدما نجح في تحقيق خمس ميداليات ذهبية بكأس العالم للشباب. وتوج أحمد عاشور بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 96 كيلو بكأس العالم بينما نجحت رانيا عزت في تحقيق ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في وزن 76 كيلو.

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