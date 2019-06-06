بعد رحيل بوفون.. باريس سان جيرمان يستهدف حارس ريـال مدريد

أصبح كيلور نافاس حارس مرمي ريـال مدريد الإسباني محط اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد رحيل العملاق بوفون حارس مرمي الأخير.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع نافاس حارس مرمي ريـال مدريد خلال الانتقالات الصيفية

المقبلة.

ويبحث العملاق الفرنسي عن حارس مرمي بجانب أريولا، خاصة أن المخضرم بوفون لم يجدد تعاقده مع الفريق.

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وأشارت الصحيفة أن نافاس هو أحد الاختيارات القوية التي تدعمها إدارة باريس سان جيرمان، بعدما

أبدى اللاعب مرونة في الانتقال إلى حديقة الأمراء.

ويواجه حارس ريـال مدريد صعوبة في المشاركة مع ناديه الحالي، بعدما استقدم النادي البلجيكي كورتوا الصيف الماضي من تشيلسي ليحمي عرين الميرنجي.

لكن تقارير إعلامية أكدت أن باريس سان جيرمان دخل في مفاضوات مع دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد للتعاقد معه ابتداء من الموسم المقبل.