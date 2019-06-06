أصبح كيلور نافاس حارس مرمي ريـال مدريد الإسباني محط اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد رحيل العملاق بوفون حارس مرمي الأخير.
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع نافاس حارس مرمي ريـال مدريد خلال الانتقالات الصيفيةالمقبلة.
ويبحث العملاق الفرنسي عن حارس مرمي بجانب أريولا، خاصة أن المخضرم بوفون لم يجدد تعاقده مع الفريق.
وأشارت الصحيفة أن نافاس هو أحد الاختيارات القوية التي تدعمها إدارة باريس سان جيرمان، بعدما
ويواجه حارس ريـال مدريد صعوبة في المشاركة مع ناديه الحالي، بعدما استقدم النادي البلجيكي كورتوا الصيف الماضي من تشيلسي ليحمي عرين الميرنجي.
لكن تقارير إعلامية أكدت أن باريس سان جيرمان دخل في مفاضوات مع دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد للتعاقد معه ابتداء من الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل بوفون.. باريس سان جيرمان يستهدف حارس ريـال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.