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محمد صلاح والنني يغيبان عن معسكر منتخب مصر

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يغيب محمد صلاح ومحمد النني لاعبي منتخب مصر، عن معسكر الفراعنة اليوم، استعدادًا لبطولة كأس

الأمم الأفريقية 2019.
كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـ
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"الوفد"، أن الثنائي حصل على إذن من الجهاز الفني بعدم حضور المران اليوم، موضحًا أن موعد انضمامهما للمعسكر لم يتحدد بعد.
 
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