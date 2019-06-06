محمد صلاح والنني يغيبان عن معسكر منتخب مصر

يغيب محمد صلاح ومحمد النني لاعبي منتخب مصر، عن معسكر الفراعنة اليوم، استعدادًا لبطولة كأس

الأمم الأفريقية 2019.كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـ"الوفد"، أن الثنائي حصل على إذن من الجهاز الفني بعدم حضور المران اليوم، موضحًا أن موعد انضمامهما للمعسكر لم يتحدد بعد.