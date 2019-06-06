إيقاف بكاري جاساما 6 شهور بعد أزمة لقاء الوداد والترجي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على إيقاف الحكم الزامبي بكاري جاساما، لمدة 6 شهور، بعد الأزمة التي شهدها لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب نهائي الأزمة التي شهدها لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب نهائيدوري أبطال أفريقيا. ويسود اتجاه لدى الكاف لإيقاف حكام الفيديو في المباراة أيضًا بعد تسريب صور لهم وهم يشاهدون أشياء أخرى غير المباراة.

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