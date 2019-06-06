منتخب مصر يتدرب في السابعة مساء اليوم استعدادًا لودية تنزانيا

يؤدي منتخب مصر تدريباته في السابعة مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويتجمع لاعبو المنتخب في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس استعدادًا لبدء معسكره الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا.

العرب بالإسكندرية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.ويتجمع لاعبو المنتخب في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس استعدادًا لبدء معسكره الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا.

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