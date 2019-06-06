إصابة نيمار تبعده عن المشاركة بكأس كوبا أمريكا

تعرض نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نظيره قطر في المباراة التي جمعت الفريقين استعدادا لنهائيات كوبا أمريكا.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد نيمار من قائمة اللاعبين الممثلين لمنتخب السيليساو بعد إصابته اليوم،

أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره قطر، ليتعرض لإلتواء في كاحل قدمه اليمنى في الدقيقة 20 من المباراة.

وظهر النجم البرازيلي بعكازين أثناء استبداله من المباراة بعد إصابته.

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وعاني نيمار لاعب وسط باريس

سان جيرمان من إصابه قوية بكسر في مشط القدم خلال الموسم المنتهي مع فريقه وأثيرت الشكوك حول إمكانية لحاقه بكوبا امريكا إلا أنه تعرض لإلتواء بكاحل قدمه اليمني ابعدته عن المشاركة.

وتقام كوبا أمريكا في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل تغلب على نظيره قطر بهدفين دون رد.