إصابة نيمار تبعده عن المشاركة بكأس كوبا أمريكا

تعرض نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نظيره قطر في المباراة التي جمعت الفريقين استعدادا لنهائيات كوبا أمريكا.
وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد نيمار من قائمة اللاعبين الممثلين لمنتخب السيليساو بعد إصابته اليوم،أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره قطر، ليتعرض لإلتواء في كاحل قدمه اليمنى في الدقيقة 20 من المباراة.
وظهر النجم البرازيلي بعكازين أثناء استبداله من المباراة بعد إصابته.
وعاني نيمار لاعب وسط باريس
وتقام كوبا أمريكا في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.
جدير بالذكر أن منتخب البرازيل تغلب على نظيره قطر بهدفين دون رد.
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