منتخب مصر يتجمع في الثانية عشرة ظهرًا لبدء معسكره استعدادًا لأمم أفريقيا

حدد الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة إيهاب لهيطة، الثانية عشرة ظهر اليوم، لتجمع لاعبي الفريق القومي، لبدء معسكر الفراعنة بمدينة برج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. برج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. والجدير بالذكر أن منتخب مصر وقع في المجموعة الأولى التي تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوي، ويلتقي الأخير على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم 21 يونيو الجاري في افتتاح البطولة.

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