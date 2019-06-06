الليلة.. كتيبة منتخب مصر تبدأ المرحلة الأخيرة من الاستعداد لـ«الكان»

يبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تحت قيادة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، مساء اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل بمعسكر مدينة برج العرب فى الإسكندرية.

ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين يومى 13 و16 من الشهر الجارى أمام تنزانيا وغينيا الاستوائية على ملعب برج العرب، ثم العودة إلى القاهرة يوم 17 يونيو للدخول فى معسكر مغلق بإستاد الكلية الحربية حتى مباراة الافتتاح.

وحدد المدرب المكسيكى الثانية عشرة ظهر اليوم، موعدًا لتجمع جميع اللاعبين فى فندق إقامة المنتخب باستثناء بعض المحترفين الذين حصلوا على إذن بالتأخير لقضاء فترة إجازة قصيرة مع أسرهم وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول

الإنجليزى.

ويضم المعسكر 25 لاعبًا تم استدعاؤهم مؤخرًا ليكونوا القوام الرئيسى للمنتخب خلال البطولة وهم: (أحمد المحمدى، وليد سليمان، عبدالله السعيد، أحمد على كامل، محمد الننى، محمد صلاح، أحمد حجازى، عمر جابر، أحمد الشناوى، مروان محسن، محمد أبوجبل، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، على أحمد «غزال»، محمود حسن «تريزيجيه»، عمرو وردة، أيمن أشرف، محمد الشناوى، محمود حمدى «الونش»، باهر المحمدى، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد «دونجا»، محمود عبدالرحيم «جنش»، محمود علاء، أحمد أبوالفتوح).

ووضع الجهاز الفنى برنامجًا صارمًا سيتم تطبيقه خلال المعسكر على جميع اللاعبين يبدأ بخطة استشفاء من آثار الإجهاد المسيطر على الجميع سواء المحترفون أو المحليون،

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ويتخلله محاضرات فنية مكثفة لتحفيظهم الطريقة الهجومية التى يتمسك أجيرى بتنفيذها خلال البطولة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى، أن الفترة الماضية شهدت جلسات مكثفة بين أفراده لوضع تصور وآلية لخطط الأحمال والتدريبات الفنية، كذلك تم إعداد تقارير خاصة بأغلب المنافسين خاصة منتخبات أوغندا وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية، الذين ينافسون مصر على تذكرتى التأهل إلى دور الـ16.

وأحضر الجهاز الفنى للمنتخب فيديوهات أيضًا لمباريات تنزانيا وغينيا الأخيرة، حتى يقوم أجيرى بالاطلاع عليها ودراسة الخصوم وتحديد نقاط القوة والضعف فى المنتخبين.

ويرغب جهاز الفراعنة فى تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراتين الوديتين خوفًا من حدوث أى إخفاق يؤثر على معنويات اللاعبين والجماهير قبل انطلاق البطولة، كما أن التعثر بالوديتين يفتح باب النقد ضد الجهاز الفنى ويعيد الحديث حول مسألة اللاعبين المستبعدين.

وقال المصدر إن الجهاز الفنى لم يستقر حتى الآن على ملامح التشكيل الرئيسى بصورة كاملة وسيكون فى المعسكر فرصة كبيرة لأى لاعب حتى يثبت نفسه ويحجز مكانه فى التشكيل الأساسى وهو المتاح بمختلف المراكز.