رياضة | تقارير.. كينو يفكر في الرحيل عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. كينو يفكر في الرحيل عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي كينو لاعب وسط بيراميدز يفكر في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الجاري.

واكدت شبكة ESPN البرازيلية على أن اللاعب يفكر في الرحيل عن بيراميدز في ظل اهتمام الثنائي أتلتيكو مينيرو وبالميراس بالتعاقد معه.

واضافت الشبكة أن إدارة نادي بيراميدز معجبة بقدرات الكولومبي يمي شارا ولذلك قد يعقد النادي صفقة تبادلية في نظير رحيل كينو.

وكان كينو قد انضم إلى بيراميدز الصيف الماضي ليكون واحدًا من أفضل الأجانب في النسخة الحالية من الدوري الممتاز.