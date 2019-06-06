رياضة | تسريب مقطع فيديو.. الضحية البرازيلية تهاجم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب مقطع فيديو.. الضحية البرازيلية تهاجم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو من داخل غرف احدي فنادق العاصمة الفرنسية باريس يفيد بتعرض نيمار للهجوم من قبل الفتاة التي تقاضيه بتهمة الاغتصاب.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن نيمار في مقطع الفيديو المنتشر تعرض للضرب من هذه الفتاة داخل غرفة احد الفنادق في العاصمة باريس.

وزعمت الفتاة، أن نيمار قام بضربها والاعتداء عليها بجانب الاغتصاب وذلك في شكوي رسمية ضد اللاعب أمام المحكمة البرازيلية.

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وخرجت السيدة البرازيلية التي تتهم نجم كرة القدم نيمار بالاغتصاب، عن صمتها في القضية، مقدمة في مقابلة تلفزيونية روايتها لأحداث أشارت فيها إلى أن لاعب باريس سان جيرمان اعتدى عليها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.