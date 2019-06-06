رياضة | آخرهم خالد بوطيب.. 8 مقالب هجومية شربها الزمالك في الألفية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم خالد بوطيب.. 8 مقالب هجومية شربها الزمالك في الألفية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه لجنة التعاقدات بنادي الزمالك أزمة كبيرة بسبب التعاقد مع مهاجمين أجانب دون المستوى خلال الموسم السابقة مما يضع اللجنة في موقف محرج أمام الجماهير.

ويمتلك الزمالك في الفترة الحالية الثنائي الهجومي عمر السعيد والدولي المغربي خالد بوطيب ولكن الثنائي لم يظهرا بالشكل المنتظر منهما.

ولعل أبرز دليل على أزمة الزمالك الهجومية أن هداف الفريق في بطولة الدوري هو المدافع محمود علاء الذي نجح في أحراز 14 هدفا وبعده محمود عبدالمنعم كهربا صانع الألعاب برصيد 11 هدفا، بينما أحرز الدولي المغربي خالد بوطيب 4 أهداف وهو نفس الرصيد الذي أحرزه عمر السعيد.

إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لهثت في السنوات الماضية وراء المهاجم الإفريقي من أجل حل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الزمالك والكرة المصرية بشكل عام، لكن كل الصفقات التي تعاقد معها الأبيض كانت دون المستوى ولم تقدم ما أي شيء يذكر مع ابناء ميت عقبة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المهاجم الأجانب الذين لهث ورائهم الزمالك لكل أزمة العقم التهديفي وكانت النتيجة "صفر":-

- أجوجو (غانا)

أحد أبرز المهاجمين في القارة السمراء في السنوات الماضية وقدم مستوى أكثر من رائع في كأس الأمم الإفريقية 2008 مع منتخب غانا، وتعاقدت معه إدارة الزمالك مقابل 350 ألف يورو، ولكنه قدم مستوى هابط مع أبناء ميت عقبة وشهدت لياقته البدنية تراجعا ملحوظا، ليرحل عن الزمالك بعد انتهاء موسمه الأول الذي سجل فيه 4 أهداف فقط.

-محمد أمين عودية (الجزائر)

اتجهت أنظار إدارة الزمالك إلى شمال إفريقيا وتم التعاقد مع الدولي الجزائري محمد أمين عودية في موسم 2010-2011 مقابل 200 ألف دولار، ولم يبقى عودية في الزمالك سوى 6 أشهر، شارك خلالها في 7 مباريات، وسجل هدف وحيد قبل أن يرحل عن الفارس الأبيض.

- أبوكونيه (كوت ديفوار)

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لفت "أبوكونيه" الأنظار إليه بشدة بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الإنتاج الحربي، وتعاقد معه الزمالك في موسم 2010-2011 مقابل نصف مليون دولار، برغبة من حسام حسن المدير الفني وقتها للأبيض ولكنه سجل 3 أهداف طوال الموسم منهم هدف في الدوري وهدفين في كأس مصر ورحل بنهاية الموسم.

- عماد محمد(العراق)

لم يختلف مستوى عماد محمد عن مستوى أبو كونيه أو محمد أمين عودية حيث انضم المهاجم العراقي للزمالك في موسمه 2010 ، لكن فشل في إقناع حسام حسن المدير الفني للزمالك وقتها بإمكانياته الفنية والبدنية ليرحل دون أن يترك بصمة مع الزمالك.

- رزاق أوموتويوسي (بنين)

لقت المهاجم البنيني رزاق أوموتويوسي قادما من نادي سيريانسكا السويدي في موسم 2011 مقابل 50 ألف دولار، وشارك في 22 مباراة أحرز فيهم 14 هدفا ويعد أحد ألمح المهاجمين الأجانب الذين تعاقد معهم الزمالك في الألفية الجديدة بفضل ما تشير إليه لغة الأرقام.

- أديكو (كوت ديفوار)

واصل الزمالك التنقيب عن مهاجم سوبر حتى تعاقد مع الإيفواري أديكو لاعب وقاق سطيف الجزائري مقابل 50 ألف دولار للنادي الجزائري و100 ألف دولار راتب سنوي للاعب، لكنه ظهر بمستوى متواضع جدا مع الزمالك ليرحل للمريخ السوداني ويتوج بلقب الدوري السوداني في موسمه الأول مع فريقه الجديد.

-مايوكا (زامبيا)

تعاقد الزمالك في موسم 2016 مع الزامبي مايوكا قادما من الدوري الإنجليزي بعدما حصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية 2012، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع في المباريات رغم تألقه في التدريبات ولم ينسجم مع الفريق حيث شارك في 22 مباراة أحرز فيهم 5 أهداف فقط.

-خالد بوطيب (المغرب)

أخر المهاجمين الأجانب الذين تعاقد معهم نادي الزمالك مقابل 3 ملايين دولار، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه مع الأبيض حتى الأن وسجل 4 أهداف قفط في بطولة الدوري وهدف في بطولة الكونفدرالية.