رياضة | رئيس البرازيل يبدي دعمه لنيمار في قضية الاغتصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يبدي دعمه لنيمار في قضية الاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو عن دعمه لنجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، المتهم باغتصاب فتاة، والذي يخضع للتحقيق من شرطة البلد اللاتيني لنشره صور حميمية لها للدفاع عن نفسه إزاء اتهاماتها.

وأكد بولسونارو خلال وجوده في منطقة أراغاركاس بولاية غوياس (وسط البلاد) أن نجم "السيليساو" الأول "يمر بفترة صعبة"، وإنه يتمنى "احتضانه".

وقال الرئيس في تصريحات للصحافيين: "يجب أن أحضر مباراة البرازيل اليوم، وأتمنى معانقة نيمار قبل اللقاء، الشاب يمر بفترة صعبة، ولكني مؤمن ببراءته، نيمار، نحن إلى جانبك هذه الليلة".

وانتقد الزعيم اليميني المتطرف إحدى الروايات التي نشرتها جريدة (Folha de Sap Paulo) حول القضية، وقال إنها كانت "تحاكم" مهاجم باريس سان جيرمان، كما "اعتادت" هذه الجريدة معه "على مدار الوقت".

ويواجه صاحب الـ27 عاماً، الموجود حالياً في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لكوبا أمريكا 2019 التي ستنطلق بعد أسبوع، تهمة باغتصاب امرأة في باريس، وذلك وفقاً لبلاغ قُدم في مركز شرطة بساو باولو.

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ووقع الحادث وفقاً للبلاغ في أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الجاري.

وأشارت الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في بلاغها إلى أنها تعرفت على نجم باريس سان جيرمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدئاً في تبادل الرسائل.

ووفقاً لروايتها، دعاها نيمار للقاء في العاصمة الفرنسية، إذ أن أحد مساعديه تواصل معها من أجل منحها تذاكر الطيران، بينما أشارت إلى أنها نزلت في فندق (Sofitel Paris) حيث وصلت لغرفة نيمار "الذي كان يبدو في حالة سُكر" حوالي الساعة 20.00 مساء.

ونشرت جريدة (Globo Esporte) نقلاً على لسان الضحية: "بدأنا في الحديث، وتبادل 'الضحكات'، ولكن نيمار صار عنيفاً في لحظة محددة، وعنفني بالقوة، ورغماً عني"، بينما أكدت أنها غادرت باريس في 17 مايو (أيار) المنقضي عائدة إلى البرازيل.

ورد اللاعب على هذه الاتهامات بنشر صور حميمية لها، فضلاً عن بعض الرسائل المتبادلة بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقرر الشرطة التحقيق معه على اعتبار أن مشاركة أو نقل أو بيع أو نشر صور أو مقاطع فيديو ذات محتوى أخلاقي دون موافقة الضحية، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام وحتى 5 أعوام في البلد اللاتيني.