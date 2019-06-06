رياضة | كلوب يختار بديل محمد صلاح في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يختار بديل محمد صلاح في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التعاقد مع بديل محمد صلاح مهاجم الريدز حال رحليه عن الفريق في الصيف الجاري

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن يورجن كلوب رشح التعاقد مع الإيفوار نيكولاس بيبي جناح فريق ليل الفرنسي كبديل محتمل لرحيل محمد صلاح.

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وجاء تفكير كلوب في التعاقد مع بيبي، بعد تلقى محمد صلاح العديد من العروض أبرزها من الثلاثي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب بايرن ميونيخ الألماني.

واشارت الصحيفة إلى أن صفقة بيبي قد تكلف خزائن ليفربول دفع 80 مليون يورو بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ليل والذي قاده للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.