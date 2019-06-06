رياضة | منافس وحيد لبرشلونة في صفقة دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس وحيد لبرشلونة في صفقة دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس من حسم مستقبله المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقيه الكثير من العروض الصيفية.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة أصبح لديه منافس وحيد فقط في صراع التعاقد مع ماتياس دي ليخت بعد انسحاب باقي الأندية الراغبة في ضم اللاعب.
واشارت الصحيفة، غلى أن الناديين المتنافسان النهائيان في صفقة التعاقد مع دي ليخت هما، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
واضافت الصحيفة، أن دي ليخت كان قريباً من الانضمام لبرشلونة في الأسابيع الماضية ولكن المطالب المادية التي فرضها وكيل اعمال اللاعب رايولا جعلت باريس سان جيرمان يدخل في الصفقة محاولاً إغراء اللاعب ووكيله بعرضاً مميزاً.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وضعوا في الاسابيع الماضية دي ليخت على قائمة التعاقدات ولكن في النهاية الصفقة اصبحت بين برشلونة وباريس سان جيرمان.