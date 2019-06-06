رياضة | منافس وحيد لبرشلونة في صفقة دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس وحيد لبرشلونة في صفقة دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس من حسم مستقبله المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقيه الكثير من العروض الصيفية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة أصبح لديه منافس وحيد فقط في صراع التعاقد مع ماتياس دي ليخت بعد انسحاب باقي الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

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واشارت الصحيفة، غلى أن الناديين المتنافسان النهائيان في صفقة التعاقد مع دي ليخت هما، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.