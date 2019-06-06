رياضة | الأهلي يفاوض بديل أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض بديل أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو النادي الأهلي جاستن تشونجا، مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على طاولة التعاقدات الصفية لتدعيم الهجوم.

ويرصد الأهلي التعاقد مع تشونجا مهاجم أورلاندو كبديل محتمل لرحيل المغربي وليد أزارو والذي يرغب في الخروج من القلعة الحمراء بعد تلقيه أكثر من عرض في الفترة الاخيرة.

وفتح مسئولو الأهلى خطاً من المفاوضات مع اللاعب بعد عرضه على إدارة النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وهو ما لاقى قبولاً كبيراً، خاصة أن مهاجم أورلاندو، كان هدفاً للأهلى فى موسم الانتقالات الماضي.