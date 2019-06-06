رياضة | الأهلي يحسم رحيل "معلول" للدوري السعودي

حسم مسؤولو النادي الأهلي موقف رحيل التونسي علي معلول عن الفريق خلال الفترة الحالية بعد تلقيه عرضاً من الدوري السعودي.

ورفضت إدارة النادي الأهلي فكرة رحيل على معلول إلى نادي أهلي جدة السعودي لاحتياج النادي لظهير أيسر مميز في الموسم الجديد.

كما أكد معلول أنه لا يفكر فى الرحيل عن الأهلى فى الوقت الحالى، حيث من المقرر أن يدرس موقفه من جديد عقب كأس الأمم الأفريقية وفقاً للعروض التى ستصله، وكذلك موقف إدارة الأهلى، حيث لا يزال مرتبطاً بعقد مع الأحمر.