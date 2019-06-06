رياضة | حازم إمام ينفجر في الزمالك

بدأ حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التفكير الجاد نحو الرحيل عن الأبيض بحثاً عن فرصة جديدة خارج ميت عقبة.

وكان حازم إمام قد عقد جلسة في الساعات الماضية مع خالد جلال المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب عدم مشاركته في لقاء حرس الحدود بالإضافة لاستبعادة في الفترة الماضية

وأكد قائد الفريق، أن فى حال عدم احتياج الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، سيبحث عن فرصة أخرى خارج أسوار الزمالك.