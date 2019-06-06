حارس الزمالك يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة...

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جدة - عمرو شويل يشارك عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام، لانضمام زملائه لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.
وسيقوم عماد بإزالة الجبس من يده، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد شفائه من كسر أحد أصابع يده، على أن يقوم بعد ذلك بخوض بعض التدريبات التأهيلية تمهيدًا للعودة للمشاركة مع الحراس بشكل طبيعى.
ومنح خالد جلال المدير الفنى للزمالك، اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام فى فترة توقف الدورى حيث قرر الجهاز الفنى تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجارى لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.
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