شكرا لقرائتكم حميد أحداد ضحية الأفريقى الجديد داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مسئولو نادي الزمالك، للتعاقد مع مهاجم أفريقى جديد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض على الصعيد المحلى والأفريقى. وتضم قائمة الزمالك بالوقت الحالى، 4 لاعبين أفارقة هم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز والثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب وهو عدد الأجانب المسموح بتواجده فى قائمة كل فريق. Advertisements ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك فإن المغربى حميد أحداد هو الضحية الأقرب للرحيل عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل، للتعاقد مع مهاجم جديد فى ظل صعوبة رحيل الثلاثى الآخر، حيث يتمسك مسئولو القلعة البيضاء باستمرار ساسى والنقاز وبوطيب فى الموسم الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميد أحداد ضحية الأفريقى الجديد داخل الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.