شكرا لقرائتكم الجونة يرغب فى استمرار نجم الاهلى المعار لقيادة هجومه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة، رغبته فى استمرار أحمد ياسر ريان المهاجم المعار من الأهلى للموسم المقبل بعد انتهاء إعارته فى هجوم الفريق الساحلى فى بطولة الدورى الممتاز. ووضع ريان بصمته مع فريق الجونة فى 13 مباراة فى بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر أحرز خلالها 6 أهداف. Advertisements ولم يتبق للجونة سوى مباراة واحدة فقط أمام الزمالك فى إطار المباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى. الجونة يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة.

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