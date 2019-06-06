الأهلى يستغنى عن الشافعى ومشعل ومحترف أمريكى فى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى بقيادة أشرف توفيق الاستغناء عن الثنائى مصطفى مشعل و مصطفى الشافعى ، خلال الموسم الجديد كما قرر الجهاز الفنى الاستغناء عن الاميركى تود أوبرين لعدم الحاجة إلى جهوده خلال الفترة المقبلة . Advertisements وجاء قرار الجهاز الفنى فى ظل الرغبة فى المنافسة على البطولات خلال الموسم القادم ، خاصة وأن الفريق احتل المركز الرابع فى بطولة الدورى هذا الموسم يذكر أن أشرف توفيق تولى تدريب سلة الأهلى خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة بعد احتلال الفريق المركز الرابع فى جدول الدورى ، و الذى توج به فريق الزمالك .

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