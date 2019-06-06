شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ لـ سوبر كورة: فانلة الأهلى مش تقيلة على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موهبة كبيرة تحرمنا دكة الأهلى من توهجها، تألق بقميص مصر المقاصة لينتقل بعدها بعد منافسة شرسة بين القطبين للفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة قبل أن يخرج معارا مرة لفريقه السابق المقاصة، وحصل معه على لقب هداف الدورى، وخاض تجربة احترافية فى الدورى السعودى، قبل أن يعود للتجميد فى الأهلى.

أحمد الشيخ نجم الأهلى والكرة المصرية يوضح أسباب تجميده فى الأهلى ويكشف رأيه فى العديد من الملفات ويلقى الضوء على بعض جوانب حياته الخاصة فى الحوار التالى