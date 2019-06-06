شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد إجازة الـ10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود عماد السيد حارس مرمى الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى، عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام، بسبب معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه من المنتظر أن يقوم عماد السيد بإزالة الجبس من يده، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد شفاء من الإصابة التى تعرض لها بكسر فى أحد أصابع اليد، ثم سيقوم بعد ذلك بخوض بعض التدريبات التأهيلية تمهيدًا للعودة للمشاركة مع الحراس بشكل طبيعى.

وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام فى فترة توقف الدورى، حيث قرر الجهاز الفنى تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجارى لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.