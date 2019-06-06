شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبدى رغبته فى استمرار مهاجم الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة باستمرار المهاجم أحمد ياسر ريان القادم من الأهلى على سبيل الإعارة الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لقيادة هجوم الفريق الساحلى فى بطولة الدورى الممتاز. وشارك أحمد ياسر ريان مع فريق الجونة فى 13 مباراة فى بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر حيث تمكن من أحراز 6 أهداف. ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة.

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