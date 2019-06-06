سوبر كورة.. 4 لاعبين على كف عفريت فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى 4 لاعبين من شبح الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لأسباب مختلفة سواء لتراجع المستوى الفنى أو الخلاف مع مسئولى القلعة البيضاء. لمعرفة اللاعبين الأربعة وموقفهم مع الزمالك اضغط هنا

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