شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينتقل أوباما وكهربا للدورى السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح ثنائى الزمالك يوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا، على أعتاب الرحيل من القلعة البيضاء، والإنتقال لأحد أندية الدورى السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتزايدت فرص انتقال أوباما وكهربا، للدوري السعودي خلال الموسم الكروى الجديد، خاصة فى ظل الوعد الذى تلقاه كهربا من رئيس النادى بالسماح له بالرحيل عن القلعة البيضاء، فى حالة وصول عرض يليق بالنادى وباللاعب، وكذلك أوباما الذى كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود خلافه بين اللاعب والإدارة.

س: لماذا يتسبب جروس فى رحيل أوباما عن الزمالك؟

ج: أبدى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، رغبة فى تواجد أوباما ضمن صفوف فريقه الجديد ويعد الأقرب تولى الخواجة المسئولية الفنية لأحد أندية الدوري السعودي فى الموسم المقبل وترددت أنباء قوية عن اقترابه من تدريب أهلى جدة. س: لماذا يرغب كهربا فى الرحيل عن الزمالك؟ ج: يسعى محمود كهربا للرحيل عن الزمالك، لرغبته فى تأمين مستقبله بالشكل الجيد، خاصة أن عمره مازال صغيرا حيث لم يتعدى الـ26 من عمره. Advertisements

س: هل يوافق الزمالك على رحيل كهربا و أوباما؟

ج: سبق وأكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن الإدارة لن تقف أمام رغبة أى لاعب يريد الرحيل عن القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يتم دراسة كافة العروض التى ستقدم سواء لمحمود كهربا أو يوسف أوباما أو غيرهم من اللاعبين للرحيل عن النادى على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

س: ماهو دور خالد جلال فى رحيل كهربا و أوباما عن الزمالك؟

ج: سيكون لخالد جلال المدير الفنى الحالى للزمالك، الكلمة الأخيرة فى تحديد مصير كهربا ويوسف أواما من الرحيل عن القلعة البيضاء، حيث سيكشف المدير الفنى للإدارة مدى حاجة الفريق لخدمات الثنائى، أو إمكانية تعويضهم بضم عناصر جديدة.