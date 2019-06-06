شكرا لقرائتكم من يصبح الحارس الأول للمنتخب الأولمبى.. منافسة قوية بين حارس الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتنافس عمر صلاح حارس مرمى الزمالك، وعمر رضوان حارس الأهلى المعار لصفوف الجونة حتى نهاية الموسم الجارى، لمن يصبح الحارس الأول للمنتخب الأولمبى، فى معسكر أوزبكستان، قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

يشار إلى أن منتخب مصر الأولمبى يخوض وديتين أمام أوزباكستان 9 و 11 يونيو ثم فلسطين يوم 16 يونيو، ثم ودية أمام السودان لم يحدد موعدها النهائى بعد.

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منتخب مصر الأولمبى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقى غريب، قد أعلن قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم: عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.