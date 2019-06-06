شكرا لقرائتكم 4 لاعبين على كف عفريت فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعانى 4 لاعبين من شبح الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لأسباب مختلفة سواء لتراجع المستوى الفنى أو الخلاف مع مسئولى القلعة البيضاء.

ويتصدر محمد إبراهيم المشهد فى قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الصيف المقبل، بعدما تأجل القرار لأكثر من مرة فى فترات التنقلات الأخيرة ولكن يبدو أن الميركاتو الصيفى القادم سيشهد كتابة الفصل الأخير فى علاقة اللاعب مع القلعة البيضاء.

كما أصبح محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، أحد المرشحين بقوة للرحيل فى الصيف المقبل، فى ظل الاتهامات الموجه للاعب بتراجع مستواه الفنى، وسعيه للرحيل مما يؤدى لعدم تركيزه فى المستطيل الأخضر.

Advertisements

فيما انضم حميد أحداد لقائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك، فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات ورغبة مسئولى الأبيض فى التعاقد مع لاعب أفريقى جديد مما يستلزم رحيل أحد الرباعى الحالى ويعد أحداد هو الأقرب لذلك.

وتضم القائمة كذلك يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك رغم تألقه فى الموسم الحالى، لكن يوجد بعض الخلافات الخفية بينه وبين مسئولى القلعة البيضاء مما يهدد استمراره داخل النادي فى الفترة المقبلة.