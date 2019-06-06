شكرا لقرائتكم فرج عامر يوافق على جميع مطالب حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق فرج عامر رئيس نادى سموحة، على جميع مطالب حسام حسن والجهاز الفنى للفريق فى الموسم المقبل، بعد تجديد تعاقده مع الفريق السكندرى .

وجدد حسام حسن وجهاز الفنى عقوده لمدة موسم اضافى مع سموحة عقب الجلسة التى جمعته مع فرج عامر رئيس النادى مع الجهاز الفنى والادارى فى حضور رضا البلتاجى رئيس قطاع الناشئين فى النادى.

واشترط حسام حسن التعاقد مع لاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبقاء نجوم الفريق للموسم المقبل وعدم رحيل أى لاعب منهم وعلى رأسهم حسام حسن مهاجم الفريق وتحديد صفقات بعينها ووافق عليه رئيس النادى السكندري.

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