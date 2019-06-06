رباعى الأهلى ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى فى برج العرب اليوم...

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جدة - عمرو شويل ينضم إلى معسكر المنتخب الوطنى فى برج العرب اليوم الخميس رباعى الأهلى الدولى وهم كل من محمد الشناوى الحارس ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف. وينطلق اليوم معسكر المنتخب، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. ويخوض المنتخب وديتين أمام تنزانيا وغينيا فى 13 و16 يونيو الجارى. وأعلن أجيرى قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلي)، ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

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