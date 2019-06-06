شكرا لقرائتكم حيرة فى الزمالك بسبب خالد بوطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، فى حيرة بسبب مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، والذى تعرض لهجوم شرس فى الفترة الأخيرة بسبب هبوط مستواه، وعدم قدرته على قيادة هجوم الفارس الأبيض.

Advertisements

وبدأ بوطيب فى استعادة مستواه بشكل تدريجى منذ أن عاد لقيادة هجوم الزمالك مجددًا بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف أمام نهضة بركان المغربى بنهائى الكونفدرالية فى ضربات الجزاء، والإنتاج الحربى وحرس الحدود فى الدورى وأنتهى المباراتين بالتعادل 1/1، كما نال اعجاب أفراد الجهاز الفنى بتحركاته التكتيكية، الأمر الذى سيجعل الزمالك يعيد النظر فى مصير المهاجم المغربى قبل فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم خالد بوطيب لمنتخب بلاده عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.