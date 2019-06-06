كلوب يتخذ خطوته الأولى تحسبًا لرحيل صلاح

مصراوي - كتب - محمد همام:

وضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنظاره على النجم الإيفواري ولاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي تحسبًا لرحيل نجم الريدز محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن صلاح (26 عامًا) أصبح مطلوبًا للثلاثي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كلوب يرغب في الحصول على خدمات بيبي والذي يقدر سعره بـ80 مليون يورو نظرًا للموسم المميز الذي قدمه رفقة فريقه ليل في...