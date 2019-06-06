العين يتعاقد مع المهاجم البرازيلي كانيدو

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تعاقد العين رابع الدوري الاماراتي لكرة القدم الأربعاء مع مهاجم الوصل البرازيلي كايو كانيدو حتى 2022 مقابل 6 ملايين دولار.

واعلن العين في بيان عبر موقعه الرسمي ضم كانيدو لمدة ثلاثة مواسم "لتعزيز قوة (الزعيم) وتحقيق اهداف النادي الكبيرة واسعاد الجماهير العيناوية الوفية".

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وسيرتدي كانيدو القميص رقم 7 العائد لمواطنه كايو فرناديز الذي قرر عدم تجديد عقده بعدما لعب للعين منذ 2016.

ويعد كانيدو (29 عاما) أحد افضل المهاجمين في الدوري الاماراتي، وسجل للوصل الذي انتقل اليه عام 2014 قادما من انترناسيونال البرازيلي، 66 هدفا في 111 مباراة.

وقال كانيدو "الانضمام للعين كان حلما بالنسبة لي واليوم تحول الى حقيقة، والمؤكد أن كل لاعب يتطلع للعب في أندية كبيرة والعين منحني تلك الفرصة. رغبتي كبيرة في المساهمة بتحقيق أهداف النادي".