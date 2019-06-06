شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات التوأم أوامر في سموحة بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة، علي موافقته لجميع مطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن في الموسم المقبل، بعد التجديد تعاقده مع الفريق السكندري .
ووافق الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن علي تجديد عقوده مع الفريق السكندري لمدة موسم إضافي عقب الجلسة التي جمعته مع فرج عامر رئيس النادي مع الجهاز الفني والاداري في حضور رضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي .
ووضع حسام حسن لمجموعة من الشروط قبل التوقيع علي عقود التجديد وهي بقاء نجوم الفريق للموسم المقبل، وعدم رحيل أي لاعب منهم وعلي رأسهم حسام حسن مهاجم الفريق بالاضافة إلي التعاقد مع لاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي سيتم تحديدها من قبل الجهاز الفني وهو ما وافق عليه رئيس النادي السكندري.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبات التوأم أوامر في سموحة بعد التجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.