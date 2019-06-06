شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات التوأم أوامر في سموحة بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة، علي موافقته لجميع مطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن في الموسم المقبل، بعد التجديد تعاقده مع الفريق السكندري .

ووافق الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن علي تجديد عقوده مع الفريق السكندري لمدة موسم إضافي عقب الجلسة التي جمعته مع فرج عامر رئيس النادي مع الجهاز الفني والاداري في حضور رضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي .

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