شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح ينافس على الحارس الأول للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عمر صلاح حارس مرمى الزمالك فى منافسة قوية مع عمر رضوان حارس الأهلى المعار لصفوف الجونة حتى نهاية الموسم الجارى، ليصبح الحارس الأول للمنتخب الأولمبى، فى معسكر أوزبكستان، قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى وديتين أمام أوزباكستان 9 و11 يونيو ثم فلسطين يوم 16 يونيو، ثم ودية أمام السودان لم يحدد موعدها النهائى بعد.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقى غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعى ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبد الرحمن مجدى وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد مصطفى وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد ورمضان صبحى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.