شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى الزمالك بسبب مصير خالد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال فى حيرة بسبب مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، الذى تعرض لهجوم شرس فى الفترة الأخيرة بسبب هبوط مستواه، وعدم قدرته على قيادة هجوم الفارس الأبيض.

بدأ بوطيب يستعيد مستواه بشكل تدريجى منذ أن عاد لقيادة هجوم الزمالك مجددًا بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف أمام نهضة بركان المغربى بنهائى الكونفدرالية فى ضربات الجزاء والإنتاج الحربى وحرس الحدود فى الدورى، وانتهت المباراتان بالتعادل 1/1، كما نال إعجاب أفراد الجهاز الفنى بتحركاته التكتيكية، الأمر الذى سيجعل الزمالك يعيد النظر فى مصير المهاجم المغربى قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم خالد بوطيب لمنتخب بلاده عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.