شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح خالد جلال صلاحيات رسم خريطة الكرة البيضاء مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الحرية الكاملة لخالد جلال المدير الفنى للفريق، الذى تولى المهمة خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، والذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء يوم 31 مايو الماضى، فى رسم خريطة المرحلة المقبلة، والتى ستشمل كافة الجوانب سواء معسكر الإعداد أو تقييم اللاعبين وتحديد العناصر التى يرغب فى الاستغناء عنها أو المراكز التى يريد تدعيمها.

وطلب مرتضى منصور، من خالد جلال إعداد ملف كامل عن رؤيته للمرحلة المقبلة، وكيف سيتم استغلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، كما منح مجلس إدارة الزمالك خالد جلال حرية تحديد فترة الراحة السلبية التى منحها للاعبين عقب التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما فى المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري، ليواصل الزمالك بهذه النتيجة نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم وارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى.