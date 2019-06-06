شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل على معلول للدوري السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مسئولو النادى الأهلى تحفظهم على فكرة رحيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقى اللاعب الدولي العديد من العروض المغرية للرحيل أبرزها من نادى الأهلى السعودى.

ويسعى الأهلى السعودى للتعاقد مع على معلول لتدعيم جبهته اليسرى، لتعويض الرحيل المرتقب لمحمد عبد الشافي، والذى ينتهي تعاقده مع بطل السعودية بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يتم المفاضلة بين أكثر من لاعب حالياً من بينهم معلول لتعويضه.

ومدد على معلول تعاقده مع الأهلى مؤخراً لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك منذ فترة قصيرة، إلا أن تألق الدولى التونسى بقميص النادى الأهلى جعله يدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية والأوروبية، والتى دخلت بالفعل فى مفاوضات شفهية مع عدد من مسئولى النادى الأهلى، الذين من جهتهم أكدوا أن على معلول ليس للبيع فى الوقت الراهن، وإن كانت إدارة الأهلى ترغب فى بيع عقد واحد من اللاعبين الأجانب الأربعة لفتح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ، وإن كان الأقرب للرحيل هو المغربي وليد أزارو فى ظل وجود تمسك بالثلاثى أجاى ومعلول وجيرالدو.