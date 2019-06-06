صحيفة: كينو يرغب في الرحيل عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تناولت تقارير صحفية أن البرازيلي كينو يرغب في الرحيل عن نادي بيراميدز وسط اهتمام من جانب نادي بالميراس وأتلتيكو مينيرو من البرازيل.

وأضافت ESPN البرازيلية أن اللاعب يُريد الرحيل عن النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه هناك منافسة قوية عليه من جانب بالميراس و أتلتيكو مينيرو.

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وأكملت الصحيفة أن الأمور قد تسير لصالح أتلتيكو مينيرو حيث أن إدارة بيراميدز - بحسب الصحيفة - مُعجبة باللاعب الكولومبي يمي شارا وأن الأمور قد تنتهي بصفقة تبادلية.

وكان كينو قد انضم إلى بيراميدز الصيف الماضي ليكون واحدًا من أفضل الأجانب في النسخة الحالية من الدوري الممتاز.

وكانت تقارير قد ربطت بين اسم اللاعب وبين عدد من الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن إدارة بيراميدز قررت الإبقاء على خدمات كينو.